春回大地！賞花除櫻花、鬱金香外，台中市后里區中社觀光花市的魯冰花近期盛開，繽紛花田吸引遊客前往拍照賞花。中社花市負責人賴啟文說，中社花市的魯冰花是自南投清境採購苗種到平地栽種，堪稱全台最早盛及最漂亮開魯冰花，和桃園的綠肥品種截然不同，遠處還有火炎山襯托如詩如畫。

中社花市的魯冰花堪稱全台最早盛開，和桃園的綠肥品種截然不同，遠處還有火炎山襯托如詩如畫。（陳世宗攝）

賴啟文指出，魯冰花有兩種品種，目前在桃園盛開的魯冰花是綠肥作物，日治時期化學肥料缺乏，當時辦理製茶或優良比賽，獎品很可能就是魯冰的種子；魯冰是茶園代表性綠肥，傳統客家農村冬茶採完後，播種在茶樹行間，花開正是功成身退時，翻進土壤化成土地養分，有如母親無怨無悔為子女付出被視為客家母親花。

中社花市的魯冰花堪稱全台最早盛開，和桃園的綠肥品種截然不同，遠處還有火炎山襯托如詩如畫。（陳世宗攝）

賴啟文說，花名「魯冰花」來自羽扇豆的學名Lupinus，取其音就念成魯冰花，也恰好和台灣客家話與台語的「路邊花」一詞發音相近。象徵默默綻放卻難以被看見的寓意；它又象徵電影或原書中早夭的美術天才兒童，雖早夭，但啟示了人們的心，意義深遠。

中社花市的魯冰花和桃園等地的綠肥魯冰花串呈天壤之別，中社是台灣自行育苗，有黃色、白色、紫色、桃紅、粉紅色多種顏色，花串約達80公分，宛如彩色霜淇淋隨風搖曳，民眾不用等夏季或到福壽山農場，甚至遠赴紐西蘭就能欣賞，背景又是苗栗的火炎山，相互襯托。

賴啟文強調，中社花市的魯冰花是來自南投清境採購，苗種到平地栽種，花期預計可至4月上旬。魯冰花以往都要到外國才能觀賞花蹤，近年來氣溫較低的梨山地區、福壽山農場也有栽植，但夏季才會盛開。繽紛花卉彷彿是幅風景畫般，無論賞花或拍照都提供給遊客絕佳的景點。