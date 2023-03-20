首屆嘉義文化獎獎座，分別頒給陶藝藝術家楊元太、國際地景藝術家王文志。（邱顯誠攝）

為展現嘉義縣豐富的人文薈萃，推廣並表彰長期致力於藝術文化領域保存、發展的在地藝術家，縣文化觀光局自2022年始籌備「文化獎」獎項，第一屆頒獎典禮，3月20日在長榮文苑酒店進行，首屆得獎人選經委員會評選出，為陶藝巨擘楊元太與國際地景藝術家王文志，由縣長翁章梁致贈獎座與每人30萬獎金，以感謝二位為在地帶來豐沛的藝術能量。

嘉義文化獎由縣府文觀局籌辦，用以感謝長期於嘉縣從事文化傳承，藝文創作，歷史研究等方面具重大貢獻者。首屆的獲獎人，分別為長期深耕於朴子，致力陶藝創作的楊元太，以及生長於梅山鄉，擅長以竹編手法，編織大型建築藝術的王文志，縣長翁章梁表示，二位在各自的領域上，都是大師級的人物，感謝他們長年的努力，不僅豐富嘉義的文化藝術，同時也激勵年輕一代的創作者。

現年80多歲的楊元太，北上完成學業後，便返鄉回朴子深耕發展，於1980年離開教職，開始長達40餘年的創作歷程，他師承藝術家吳梅嶺，主要以泥土進行陶藝雕塑，重視人與土地、自然的關係，作品懷抱著對故鄉的認同感與使命感，他認為，藝術就是生活的呈現。

景觀藝術家王文志，創作以竹子為素材，用編織手法建立獨有的編織建築風格，多次應邀到國內外參展，其中位在嘉義市中心的「森林之歌」，為知名作品之一，他也邀請近百歲的母親、工作室夥伴一同參與典禮，感謝他們在他創作路上給予肯定與支持。

翁章梁提到，嘉義縣做為台灣早期開發區域，有長久的歷史與文化積累，不同時期的創作者們，在這塊所孕育他們的土地上，創作各式類型的作品，為在地注入許多藝術能量，藉由文化獎的表彰與鼓勵，盼日後所有的文化工作者，能持續在藝術領域上發光發熱。