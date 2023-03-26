台東縣大自然油畫協會在台東市日光寺舉辦聯展，昨舉行開幕儀式（民眾提供）

台東縣大自然油畫協會在台東市日光寺舉辦聯展，昨舉行開幕儀式（民眾提供）

台東縣大自然油畫協會在台東市日光寺舉辦聯展，昨舉行開幕儀式（民眾提供）

台東縣大自然油畫協會在台東市日光寺舉辦聯展，理事長賴世榮表示，星雲大師圓寂對佛教界是一大損失，這次聯展取名「人間淨土／大塊文章」，吻合大師畢生推行人間佛教，回歸佛陀的本懷。這次共展出116幅會員近年創作，內容豐富多元，展期至4月20日止。

台東縣大自然油畫協會在台東市日光寺舉辦2023年第一次聯展，昨天舉行開幕式，展覽名稱為「人間淨土／大塊文章」，共展出116幅會員近年創作作品，內容豐富多元，包括油畫、水彩、水墨、工筆佛畫、書法、創意書法、漆畫、插畫等等，第一次在寬敞、明亮、莊嚴修行的禪堂舉辦，充滿法喜。

賴世榮表示，星雲大師在上個月圓寂，對佛教界可說是一大損失，對全球的信眾也是哀痛逾恆的，這次畫展會取名「人間淨土／大塊文章」符合大師推行人間佛教，主張佛教不是出世的清修，而是回歸佛陀的本懷，關懷世間的有情眾生。

調任台東日光寺剛滿半年的住持慧是法師指出，星雲大師提倡人間佛教，就是希望大家所在的地方，努力用佛法的力量，讓環境變得更好，人心更和諧友善，心淨國土淨，這次畫展為「人間淨土」，期待不只以藝術服務台東鄉親，也能夠接引更多遊客來到日光寺，因看展而認識佛法。

賴世榮感謝慧是法師的協助，在禪堂重新整修過後，為台東縣的地方畫會提供了更精緻且舒適的展覽環境，耕耘了更肥沃的藝術土壤，這對推動佛法藝術化，有著極大的助力，這也完全吻合開山宗長星雲大師推動人間佛教文化的主旨。

賴世榮說，大自然油畫協會今年邁入20年，期望在創作上能更多元，所以廣納各界繪畫人才，不再侷限於油畫創作，而是「海納百川有容乃大」，面對這娑婆世界大自然的奧妙，能以彩筆畫出「一花一世界，一葉一如來」的無限寬廣胸襟，創作出一剎那即是永恆的作品。

這次展覽在佛光山日光寺大殿3樓禪堂，展期從3月20日至4月20日，展覽地點在台東市蘭州街58巷25號，希望各界能法喜充滿，蒞臨欣賞。