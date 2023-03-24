任賢齊2023年再度推出全新單曲〈我出去一下〉，由破億點擊金曲作曲人五月天怪獸譜曲兼製作、名作詞人周耀輝填詞，以溫暖而富有力量的歌聲，繼續與大家活在當下、繼續前進；怪獸說：「小齊哥時隔12年終於要再發專輯，很榮幸在這麼重大的事情裡有一起努力的機會。」

任賢齊拍攝MV時馭馬有術臨危不亂。（相信音樂提供）

創作〈我出去一下〉時，怪獸想像著任賢齊穿著皮衣騎著重機在公路上從容前進的畫面，以公路搖滾與吉普賽風味的弦樂與Slide電吉他跟著他一起前進。透過這次的合作，怪獸也感受愈來愈有成熟魅力的任賢齊，似乎總是有用不完的活力，讓自己活得沒有遺憾，覺得任賢齊百分之百的唱出了自己的生命態度。

任賢齊在〈我出去一下〉中盡訴男人深沉而又執著的體會。（相信音樂提供）

〈我出去一下〉盡情訴說一個男人深沉而又執著的體會，MV特別邀請男人味十足的金鐘影帝李銘順與任賢齊共同演出，巧合的是2人均在1998年分別飾演過台版、新加坡版《神鵰俠侶》的楊過，李銘順笑說：「原來我們當年是競爭者呀！」2位楊過多年後首次在MV過招合體，畫面難得。

MV中，李銘順和任賢齊兩人飾演事業有成，家庭幸福的男子，即使如此仍會有想放下心中所有壓力、迷惘與牽掛，出去一下看看人生到底會有什麼變化；問及2人在現實生活中如何放飛自己？李銘順透露現在生活重心都是在家庭和工作，打球是他最好的休閒活動；任賢齊則說：「我都是往大自然跑，本來MV想要衝浪、騎摩托車，但以前也都做過了，所以這次安排我騎馬試試看。」