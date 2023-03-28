許多人都會到美式賣場好市多採買日常用品。一位女子近日提醒，好市多一款M牌焦糖布丁雖然很好吃，但是包裝的鋁箔紙蓋邊緣相當利，「我弟和我都被割傷了」。貼文曝光後，一票網友紛紛表示自己也曾被割傷，有人則大開玩笑，「這樣才不會一次吃6個」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，M牌的焦糖布丁味道好吃，「這個布丁好吃，但是撕鋁箔蓋時要小心，我弟和我都被割傷了…」；從副圖可以看到，布丁上方以一層金色的鋁箔紙蓋進行密封，容器則使用玻璃包裝。

好市多焦糖布丁鋁箔紙蓋太鋒利，讓許多會員撕開時割傷。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「這真的超利，我也被割過」、「我上次也是被割傷」、「我兒子也被割傷」、「原來不是我的手有問題⋯」、「這烤布蕾的鋁箔包裝真的很有事，很不容易撕開」、「人間兇器，但真的沒人告嗎？這官司穩賺欸」；另外也有人開玩笑，「這樣才不會一次吃6個」、「玫瑰都是帶刺的，好吃的布丁也會傷人」、「它展現自我保護的功能…」。

根據好市多官網，M牌焦糖布丁是從加拿大進口來台，本身是香草口味，吃起來奶香四溢、滑順爽口甜而不膩，另外還附有焦糖小包，可供消費者自行酌量添加。