好市多「骨灰罈紅茶」推出新包裝，一名網友分享PO出這款紅茶的「夢幻春裝」，粉嫩的底色搭配夢幻櫻花，看起來超美，也引起網友討論，不少人大讚這次的包裝真的好看，甚至還有網友開玩笑說，這款骨灰罈美到想把自己裝進去了。

一名網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》上分享，好市多「骨灰罈紅茶」出新包裝了。從照片中可見，這次的新包裝充滿春天的感覺，白色與粉色的漸層底色，搭配上浪漫的櫻花，讓整個紅茶罐變得超級夢幻。

貼文引起網友討論，「好漂亮，那個花看起來是立體的」、「粉的好美啊！可惜之前買的都還沒喝完」、「這個好看許多了，櫻花骨灰罈罐」、「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」。

另有網友則好奇，這款早餐紅茶到底好不好喝，不少過來人留言回應說，這款紅茶可以說是CP值很高了，平均下來一杯不到3元，就是單喝茶的話會覺得有點澀，但是加點牛奶變奶茶喝的話就很不錯。