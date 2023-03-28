民進黨立委高嘉瑜有「港湖女神」稱號，她日前受邀赴美參加美國國務院的國際領袖人才訪問計畫（IVLP），不料在機場被行李砸傷腳踝，她當時PO出傷勢照並自嘲「腫得像麵龜」。事隔近2個禮拜後高嘉瑜已返台，28日在臉書發了1張X光照表示，醫生說她韌帶撕裂傷，可能要開刀打釘子，並附上多個哭泣的表情符號，許多人也在底下留言幫她打氣，祝她早日康復。

高嘉瑜28日傍晚在臉書秀出X光照表示，「抽空照了X光片，醫生說韌帶撕裂傷，可能要開刀打釘子，建議再觀察一周，如果沒有好轉，可能就要開刀」，並附上多個哭泣的表情符號。

27日高嘉瑜也秀出一張照片，當時她參加內湖紫星里長青會講座，被現場骨科醫師直接抓起腳踝，做人體模特兒機會教育，希望阿公阿嬤不要跟她一樣。高嘉瑜雖然在留言區PO出另一張笑臉照，但主要發文的圖片卻是一臉無奈表情，似乎透露了她擔心自己腳部傷勢的心情。

美女主播韋家齊留言驚呼「天啊！希望不用開刀」，媒體人黃暐瀚也表達關心「保重，快好起來！」網友紛紛致上慰問「女神早日康復」、「委員保重」、「快好起來！」、「我的右腳踝韌帶也受傷，透過復健與熱敷等方式就可復原約8成，通常是不用開刀的，祝妳早日康復！」