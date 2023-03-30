婦人手指注射羊膜基質生長因子位置。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

婦人學習正確夾背動作強化肩胛骨肌力。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

唐宗詠主任說明再生注射療法。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

6旬林姓婦人家務工作多年，肩頸疼痛近20年，近年上肩部疼痛愈來愈明顯，疼起來根本不能躺，肩頸一動就牽引全身疼痛，想到要睡覺就害怕；台中慈濟醫院疼痛科主任唐宗詠藉由核磁共振確認，脊椎盤輕微退化及纖維環受損，診斷性注射確認疼痛病根在椎間盤，注射有利受傷組織癒合的羊膜基質生長因子後，讓病人重拾安穩入眠的生活。

林姓婦人家務工作多年，上肩部疼痛愈來愈明顯，疼起來根本不能躺，肩頸一動就牽引全身疼痛，嚴重影響作息；起初擦藥膏、貼藥布，後來看醫生吃肌肉鬆弛劑，連皰疹止痛用藥也吃了，但止痛效果愈來愈差，疼痛愈來愈頻繁。

神經外科醫師核磁共振檢查認為，患者椎間盤狀況未達開刀地步，但林婦飽受疼痛折磨，只好轉診疼痛科。主任唐宗詠藉由核磁共振確認，脊椎盤輕微退化及纖維環受損，診斷性注射確認疼痛病根在椎間盤，與病人討論後決定注射有利受傷組織癒合的羊膜基質生長因子。

林姓婦人回診表示，疼痛已徹底解決，治療前每次醒來都還有痛覺，治療後即使工作累有點痠，睡覺起床就好了。

唐宗詠指出，婦人疼痛位置在背部膏肓，病人多半會去「喬一喬」。如果疼痛病因在表淺部位肌肉，復健、按摩或熱敷通常會有效，但若疼痛一直發生，或保守治療效果不佳，就很可能是身體更深層處出現問題。肩頸疼痛的一大主因就是頸椎，再生注射療法讓疼痛結構新陳代謝變好，疼痛就能改善很多，長遠來講，還能進一步減少椎間盤退化或變形壓迫神經的機會。

唐宗詠進一步說明，再生注射療法是影像導引疼痛介入治療的一種，很多保守治療無效的疼痛，可以透過介入治療嘗試解決，醫師評估找出造成疼痛的主要病因結構，在適合情況下透過注射達到修復組織目的。

唐宗詠強調，椎間盤疼痛其實是椎間盤早期病變要開始的狀態，疼痛原因幾乎來自「肌肉對脊椎的支撐不夠」，頸椎容易疼痛的病人應透過正確夾背動作強化肩胛骨肌力，加強穩定度才能維持頸椎健康。以婦人為例提醒，已有椎間盤退化或輕微損傷，吃藥止痛反而會因為沒有疼痛警訊，又持續進行惡化的活動，久而久之往椎間盤突出發展。建議牽涉結構問題的疼痛，應積極處理，防止走向惡化可能。