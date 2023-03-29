南韓大勢女團「BLACKPINK」在本月18、19日於高雄世運主場開唱，兩天吸引9萬名粉絲前來朝聖，可見她們的高人氣，不過近期網上卻流傳一段Jennie彩排時受傷的片段，當時一個跨坐舞蹈動作讓她意外撞到「重要部位」，下一秒便痛到倒地不起。

影片中可見在BLACKPINK場演唱會彩排中，其中一個編舞動作Lisa需單膝跪地，而一旁的Jennie則要跨坐在Lisa腿上，但沒想到Jennie坐下時力道未控制好，導致她疑似胯下靠近「重要部位」，直接撞擊到Lisa的膝蓋上，讓她當場痛到跌坐在地上，但隨後對自己的行為感到不可思議直接笑場，而Lisa見狀也笑了出來，之後貼心的把Jennie拉起。

Jennie跨坐在Lisa腿上疑似撞擊到「重要部位」痛到倒在地上。(圖/截圖自YouTube)

影片曝光，許多網友紛紛留言「她太期待坐在Lisa的腿上嗎哈哈哈？」、「這片段真的讓我笑超久」、「Jennie太真實了，很喜歡看到他們在一起的樣子」但也有粉絲擔心「感覺真的很痛」、「Jennie別再受傷了」。

事實上，Jennie 3月初就因運動造成臉部受傷，而她第一時間也發文向粉絲報平安「怕大家嚇到，我就先發文了，在這幾天休息日進行了健康管理，我有好好吃飯和好好睡覺，但在運動的時候一時腳沒站穩就摔了一跤，臉就受傷了」，還透露「我會趕快好起來，目前傷口還在復原，這段時間臉上都會貼著OK蹦，雖然看上去會有點笨，但請大家見諒」。