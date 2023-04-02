天團五月天今（2日）在高雄世運舉辦「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」最終場演唱會，稍早迎來驚喜嘉賓，身分曝光就是網友們此前瘋猜的經典男團Energy。其中，尤為驚喜的便是當年退團缺席的Toro今晚也露面，包括牛奶、坤達、Toro、書偉、阿弟全員到齊的世紀合體引發轟動。

2002年成立的男團Energy，成員包含牛奶（葉乃文）、書偉、坤達、TORO、阿弟等五人，靠著一首經典歌曲《放手》紅透半邊天，由於幾人擅長街舞，又有著「最殺的舞蹈男團」的美稱。今(2)日，團員書偉在社群寫下：「演了這麼久的戲，這回接到了自己最熟悉的角色。」更將「出發」、「南下」等字句以hashtag的方式註記，而葉乃文則表示：「今天不當奶爸，想變帥爸。」更標註「五月天」、「諾亞方舟」，貼文引發網友瘋猜。

而今日五月天演唱會開唱《孫悟空》到一半時，音樂一變，突然換成了Energy的經典歌曲《放手》，隨後牛奶（葉乃文）、書偉、坤達、TORO、阿弟等五位團員驚喜現身，與五月天一同嗨唱，現場氣氛一時嗨到最高點。

此外，五月天所屬的公司，相信音樂官方臉書也於稍早前更新Energy登台影片，還發文直呼：「不可能最愛的兩個神團合體了吧！歷史性的這一刻！不在現場真的會恨啊！」此外，更預告五月天的IG上會有驚喜，點進去一看，竟是演唱會的現場直播，讓粉絲們驚呼：「小編你們這樣真的母湯」、「很多人心在淌血。」