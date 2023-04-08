滾石唱片新生代唱作男團 U：NUS，今明（8、9日）兩天在台北 Legacy舉辦《Reborn to be Alive》巡演，首日演出嘉賓邀請到尋人啟事、呂植宇、8lak站台。高有翔因拍攝音樂實境節目和金曲獎最佳演唱組合得主尋人啟事相識，帶來雙方的合唱作品〈毒藥〉。同為「亞特蘭提斯」組合的成員吳昱廷及呂植宇，首次雙人合體同台，演出共同詞曲創作的作品〈有了你我還耍什麼酷〉、〈我在每個宇宙都愛你〉等，讓粉絲興奮不已。蔡承祐則找來饒舌才子8lak演出兩人共創的歌曲〈仲夏夜〉，呈現帥氣的舞台。演唱會嘉賓們既是朋友也是音樂上的創作夥伴，才華洋溢更義氣十足，紛紛力挺U：NUS，讓團員們開心感激道：「很感謝夥伴們的支持相挺，一起在舞台共演作品很爽，像是一場同學會！」

U：NUS今晚在台北 Legacy開唱。（滾石唱片提供）

U：NUS今晚在台北 Legacy開唱。（滾石唱片提供）

U：NUS在台北場驚喜帶來張惠妹經典歌曲〈Bad Boy〉，展現唱跳魅力，重現日前在「張雨生致敬演唱會」中大受好評的舞台。演唱到今年甫推出的兩首破萬強勢單曲〈U ＆ US〉及〈修理偶〉，也讓全場沸騰，沉浸在大合唱。而U：NUS也首唱全新未發表的創作歌曲〈塔莉亞〉，預告將在近期正式上架。

U：NUS今晚在台北 Legacy開唱。（滾石唱片提供）

U：NUS繼3月台中首演後，今明（8、9日）連兩天在台北 Legacy 演出，兩場2400張門票開賣30秒一掃而空，聲量氣勢銳不可當。演唱會以多元表演方式貫穿，包括樂團、唱跳等形式，展現團員們多面向的實力。台北場歌單也大換血，替換了超過10首有別於台中場的曲目，近半全新的節目內容誠意十足，讓歌迷大呼過癮。演唱會限量發售的周邊包括T-shirt、明信片、海報、LED鑰匙圈等，明日第二場U：NUS也預告將有更多驚喜，敬請期待。