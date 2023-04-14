藤井風將舉辦首度海外巡迴。（環球音樂提供）

25歲日本歌手藤井風，在眾多樂迷的引頸期盼下，終於宣布即將舉辦首度海外巡迴「Fujii Kaze and the piano Asia Tour」，正如名稱所示，本次的演出將以藤井風與一架鋼琴為主要特色，台北站選在7月22日在台北國際會議中心（TICC）開唱，消息一出令歌迷又驚又喜。

藤井風首張專輯《HELP EVER HURT NEVER》中收錄的〈Shinunoga E-Wa〉去年7月突然在泰國暴紅後，人氣擴散全世界，並且打進全球68個地區的Spotify Daily Viral榜單之中。藤井風便正式宣布將從首爾起跑，包括曼谷、雅加達、吉隆坡、台北以及香港等亞洲6地共8個場次，舉行個人首次的海外巡迴演出。

在一系列巡迴主視覺、預告片與新照片公開的同時，藤井風的第一張專輯《HELP EVER HURT NEVER》和第二張專輯《LOVE ALL SERVE ALL》的LP黑膠盤也宣布將在各地原裝進口發行，台灣販售通路將於4月15日起開始接受限量預購，日本於6月9日發行。而台灣環球音樂同時也公布，這兩張專輯在眾多樂迷們敲碗期待下，即將發行CD專輯台壓盤版本。