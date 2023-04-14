「時光廊」邀請6位時代策展人黃震南、張國立、應鳳凰、李金蓮、黃威融、盧郁佳策畫不同年代的選書。（張芷瑜攝）

「社群Bar」介紹包含「文友通訊」、「台大現代詩社」、「想像朋友寫作會」等橫跨50年代至今的5處文學社群。（張芷瑜攝）

「共寫間」邀請作家張亦絢、瀟湘神在展場復刻私密寫作空間，與民眾來一場共寫之旅，張亦絢也現場介紹展覽概念。（張芷瑜攝）

「閱讀艙」陳列逾百本精選書籍，邀請53位創作者，分享各自推薦的書籍、伴讀小物。（張芷瑜攝）

邀你走進文學交誼廳，2023台北文學季「讀書俱樂部」特展明起於剝皮寮歷史街區開展，將展至5月14日，本次規畫四大展區，介紹文學社群、邀53位創作者伴你讀等，台北文學季總策劃封德屏說明，特展為讀書俱樂部形式，每個人都可成為讀書俱樂部一員，細緻呈現台灣蓬勃的出版歷程。

文化局主祕劉得堅表示，4月15日到5月14日在剝皮寮歷史街區舉辦讀書俱樂部特展，以人人都是VIP為概念，邀請10個出版社，以及53位作家共同參與，歡迎大家在台北文學季期間，體會台北的文學能量。

本次特展規畫四大展區，分為「時光廊」、「社群Bar」、「共寫間」、「閱讀艙」，除了可觀看各時代10本精選書，了解5個文學社群的發展，也可走入作家張亦絢、瀟湘神的寫作空間，更邀53位創作者、10家出版社以伴讀者角色，陳列逾百本書籍，展示特色伴讀小物，陪伴讀者享受閱讀時光。

台北文學季總策劃封德屏說明，70、80年代有出版社舉辦讀書俱樂部，當時就是聚集一群志同道合的朋友，這次特展用讀書俱樂部概念，引申出每個人都可成為讀書俱樂部的一員，每個人都可有個文學朋友，也細緻呈現台灣蓬勃的出版歷程。

參展的華語首席故事教練許榮哲表示，展覽可多推廣給年輕人或中學生，因為一般人只有對文青的想像，沒有對文青的實踐，所以來這裡可以讓他們親身實踐自己是不是文青，或許會改變他們一輩子。

文化局補充，展覽期間每日限量贈送「隨讀隨寫筆記本」，歡迎民眾在觀展過程中即時記錄心得，並邀民眾填寫問卷，即有機會獲得讀書俱樂部限量的「入會徽章」，一起成為讀書俱樂部的VIP。