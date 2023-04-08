韓國創作才子鄭世雲暌違3年半第4度來台，今（8日）晚在台北大直DSpace元動空間舉辦「2023 JEONG SEWOON CONCERT <THE WAVE> IN TAIPEI 」個人演唱會，演唱會一開始就彈著吉他與樂手合奏，一連演唱2首創作曲 〈若即若離〉、〈不要誤會〉做為開場，隨後以中文向觀眾問候：「大家好我是鄭世雲，好久不見！很高興見到你們」，超標準的中文發音，讓現場粉絲驚呼不已。

在演唱完選秀時期的歌曲〈媽媽 請等一下〉及〈Excuse me〉後，鄭世雲感性回想起自己的17歲，當時還會忍不住講方言，有近視的常看不清楚，但如今可以清楚看到台下的觀眾，感覺很棒。現場他也反問台下粉絲是否真的想看自己跳師妹IVE的〈LOVE DIVE〉，結果才比了個經典舞蹈動作就引發台下尖叫聲不斷，他還逗趣地說：「你們喜歡這種的喔？」並自嘲自己唱10首歌的反應還不如跳1首歌，但既然粉絲們愛看，「那下次我來（台灣）會考慮一下的」。

鄭世雲特別為台粉演唱《想見你》的主題曲〈想見你想見你想見你〉。（映珈娛樂提供）

接著他提到上次來台曾唱過盧廣仲〈魚仔〉，透露自己到現在都還記得歌詞覺得很神奇，隨即現場加碼清唱了一小段〈魚仔〉。這次則特別準備台劇《想見你》的主題曲〈想見你想見你想見你〉，演唱前他直呼：「我聽了很久，也練習了1個多月，可能過了10年都會記得歌詞，此刻是我最緊張的時刻，不知道大家會不會聽得懂。」唱完獲得現場粉絲一片好評，他賣萌向粉絲討拍：「饒舌部分真的太難了，難到我快死了。」更搞笑問大家為何歌名要講3次「想見你」。

放鬆後的鄭世雲也開始烙起台語，提到之前曾學過「巴豆夭」、「金勾錐」、「想屬你了」等來學裝可愛，看到台下粉絲笑得開心，不禁懷疑自己是不是學了奇怪的語言。鄭世雲在演唱會上總共演唱20首歌曲，除了從參加選秀節目《K-pop Star3》，和專輯中的收錄曲外，他還搶先演唱了尚未發行的〈You're with me〉、〈17 〉讓台粉搶先聽，最後在唱完3首安可曲後，還又自己加碼多唱一首〈10 Minutes〉，再和台灣粉絲一起大合照，順利完成當晚的演出。

鄭世雲演出前一天抵台做完訪問後，趕緊把握時間逛夜市。（映珈娛樂提供）

而他演出前一天抵台做完訪問後，也把握時間逛夜市，大啖胡椒餅、地瓜球、烤玉米、骰子牛、炸臭豆腐、香腸等美食，還在IG特別拍了牛肉捲餅的照片寫上「發現最愛」，讓之前沒機會好好品嘗美食的他，可說是一次吃了個過癮。他在演唱會上更和粉絲分享逛夜市、吃完臭豆腐的心得，因為之前身邊的人都一直嚇自己，沒想到吃了之後覺得很好吃，而且實際逛了夜市才曉得原來買臭豆腐的人這麼多。除了臭豆腐之外，還吃了很多沒吃過的東西，開心覺得這次來台就像旅行一樣，在台灣留下了深刻難忘的回憶，希望可以趕快再來台表演。