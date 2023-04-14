左為香港影后何超儀、右為金鐘視后尹馨。《蝴蝶大廈》美術組還原早期台灣雜貨店超真實！（松露文化提供）jpg

左為香港影后何超儀、右為金鐘視后尹馨兩人出席《蝴蝶大廈》探班記者會（松露文化提供）

香港影后何超儀第一次來台拍電影獻給《蝴蝶大廈》 詮釋很騷的風塵女郎（松露文化提供）

錢人豪導演全新劇作《蝴蝶大廈》14日開放媒體探班，邀請到金鐘視后尹馨與香港金像奬最佳女配角何超儀一同出席。何超儀在疫情後首次訪台，很懷念夜市小吃，希望下戲後有機會去士林夜市逛逛，「為了拍戲我昨天都沒什麼吃，今天希望可以去夜市走走」。本來何超儀跟錢人豪爭取多一點的戲份順便好好體驗台灣，但不料有其他意外的安排只好待一天就離台。

何超儀提到自己很怕演恐怖片，屬於敏感體質容易惹到鬼，小時候還特別請師父關天眼，這次來拍片身上有帶護身符，何超儀此次演出的是一位風塵女郎阿官，提到自己此次的造型，她想了想說：「是很性感、比較騷氣的，身體語言要表現的帶感」她笑說自己近期比較豐滿，希望大家看到造型之後不要笑她。尹馨首次與何超儀合作，倆人在《蝴蝶大廈》有精彩對戲。尹馨提到昨天下戲為了卸妝、清理髮膠就花了兩個小時，還拿出水晶肥皂使勁的洗，何超儀問什麼是水晶肥皂，尹馨笑了笑說以前比較常拿來洗衣服，沒想到這次拿來卸妝洗澡還挺好用，何超儀馬上補充：「妳皮膚很光滑很好啊！」。

何超儀與老公陳子聰結縭今年剛好滿20年，何超儀臉上堆滿笑意，說以往過週年兩個人都簡單吃個飯，今年想接一些代言順便當美好回憶。被問到會想些什麼代言，何超儀幽默表示：「大家不會想再看我穿一次婚紗吧！家電挺好的，我跟子聰可以一起扛冷氣拍照」。對於接下來的規劃，何超儀表示自己有幾部片在市場展表現都不錯，賣給很好的公司，之後有望在台灣上映。唱片的部分，她則說一直延宕是因為專輯還沒錄完，但很有心的在準備中。