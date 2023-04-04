HUSH穿著長版居家服登場演出，緊扣演唱會主題。（默聲音樂提供）

HUSH「ROOM TOUR巡迴演唱會」將新專輯的歌唱給大家聽。（默聲音樂提供）

HUSH「HUSH ROOM TOUR 巡迴演唱會」1日自台北起跑，全台共有8場，他獻上誠意十足的歌單，把新專輯裡的10首歌曲唱好唱滿，為了符合演唱會主題「ROOM」，他還穿著居家服登場演出，他笑說：「原本想要用一種在家做輕鬆自在的感覺演出，要在舞台中間擺一張床上台躺著唱，但後來還是決定不行，因為我平常都裸睡。」

HUSH演唱會以〈一個人的地下室〉開場，但他知道今天晚上他不是一個人，而是台下滿滿的歌迷當他的「一日室友」。接著將新專輯〈娛樂自己〉、〈都會愛情三角習題〉、〈成人〉等歌曲梭哈全唱，也選唱了上張專輯的〈鬍渣〉、〈流明〉，以及代表作〈克卜勒〉、〈第三人稱〉。

每場演出，HUSH都會分享自己的私密物品，台北場就在茶几就擺上了一本叔本華《孤獨通行證》，他分享了自己喜歡的內容，如書中所說人們習慣將自己投身進一個與自己相近的更大群體，來感受到自己的完整，在這場演唱會他和歌迷互相完整了彼此，其他場次，他還會分享不同私密物品，等著歌迷進場解鎖。

接下來，HUSH將於04／07新竹彌聲 Mixing Studio、04／08台中玩劇島小劇場、04／09嘉義新嘉義座、04／12高雄大事件劇場、04／14台南Seety新城視展演空間、04／15台東鐵花村、04／16花蓮文創園區鍋爐室演出。