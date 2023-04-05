張惠妹（阿妹）5日在高雄巨蛋進行第5場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」。她與86歲的張媽媽感情深厚，張媽媽原本將連續10場親自陪伴，豈料她今日唱到〈姊妹〉時，透露，張媽媽當天一早突然說想回台東看家裡養的「小寶貝」鸚鵡，因此張媽媽缺席一日，但現場仍有許多好姊妹坐鎮，熱情相挺。

阿妹也表示，張媽媽養的一隻鸚鵡名叫「王子」，「因為是從沒長毛小鳥照顧到現在，毛很多、很漂亮」。今晚適逢連假最後一天，貼心的她特別提早至晚間6點開唱，「今天是第5場，Oh My God！演唱會到一半了，我邊唱歌邊想，今天是不是比較早唱，所以你們力氣特別多，還是很餓？所以叫的比較大聲？你們等等一定會沒有力氣，因為演唱會很累，我會控制你們。」隨後更幽默說，「但我不會放過你們，因為明天我放假啊！沒有要保留的意思耶，比較早開始是想讓大家坐高鐵回去。」

張惠妹5日在高雄巨蛋進行第5場演唱會。（聲動娛樂提供）

寵粉的她，一聽到台下粉絲催問：「『烏托邦』DVD什麼時候出？」阿妹瞬間爽快回覆：「我答應你們！」引起全場粉絲尖叫；由於現場觀眾們實在太熱情，阿妹忍不住笑說，因為大家的聲音，她都被快震飛掉了，希望大家明天上班不要失聲，現場充滿許多歌迷舉著手牌，熱情與阿妹互動，還有粉絲寫道：「我懷孕9個月了，我還是要看阿妹演唱會。」

阿妹的台東大巴六九部落親友日前一同赴高雄巨蛋支持，她也在台上興奮介紹起來自台東部落來親友們，熱情邀約她的阿姨、姊姊們一起站出來熱跳部落舞蹈，最後全場歌迷們跟著一同熱舞，全場像豐年祭般熱鬧，氣氛動人。