陳志強在衛視中文台《一袋女王》分享最難忘的人生初體驗。高中時是HBL（高中籃球聯賽）球員的他，有次與曖昧的女生在公園聊天時，互有好感的2人臉越貼越近，陳志強也順勢將外套蓋在頭上，親吻女生，不料一陣熱吻後，女生竟然大聲慘叫，原來有人趁機把她包包偷走，讓原本的浪漫頓時變成了驚嚇。

陳志強說高中時期情竇初開又年輕氣盛，同學間總愛談論誰有了初吻經驗。當時學校籃球隊是HBL熱門強隊，又是HBL首個衛冕連霸球隊，身為隊員的他要常常上台北比賽，常有許多高中生球迷會到場觀賽，還會一路追到他們住宿飯店門口，讓陳志強高中時期就體驗過偶像待遇。其中有個女球迷因為固定都會送小禮物給陳志強，讓他印象深刻。久了之後這位粉絲還給了陳志強自己的B.B.Call號碼，方便2人聯繫。有一次這位球迷趁著陳志強再度北上時，寫了卡片說如果有空想帶他去台北走一走，於是陳志強就趁不用比賽空檔，在這位粉絲帶路下，逛了人生中的第一次士林夜市以及國父紀念館。

陳志強說，2人到國父紀念館，已經是晚上11點，邊走邊聊很自然地牽起手，接著順勢坐在石椅上繼續聊，兩個人的臉越來越靠近，陳志強說當下心跳加速，心想該不會就是現在了，在氣氛醞釀下，陳志強嘴唇就靠上去，還順手把手上的外套罩在兩人頭上，在一片漆黑中浪漫享受自己的初吻。隨後把外套拿下來之際，沒想到女生竟然驚聲大叫說包包不見了，原來就在兩人忘情相吻的時候，有人趁機偷走了，由於重要物品都在包包裡，兩人頓時從浪漫變成驚嚇，開始四處找尋，還好2人找了約1個小時，在翻遍所有垃圾桶後，終於找到女生的包包，雖然錢包還在，但是裡面的錢跟B.B.Call已經被偷走了，而這個浪漫又驚嚇的初吻，讓陳志強至今印象深刻。

張棋惠第一次與婆婆見面竟然是在救護車上。（衛視中文台提供）

此外，張棋惠則分享15年前當時跟老公剛熱戀2個多月，在12月24日平安夜那天要去約會的路上，老公接到媽媽電話，說媽媽牽腳踏車時不小心跌倒，造成腿骨開放性骨折，原本已經被送到中山馬偕醫院，但因為情況太嚴重，得轉送到淡水馬偕才能動手術。張棋惠說當時她才剛學會開車還不熟，老公就請張棋惠上救護車陪媽媽，自己則開車跟在後面。

於是，張棋惠跟未來婆婆第一次見面就在救護車上發生，而當時婆婆因為腳傷痛到發抖，為了想安撫她的情緒，竟然開始講冷笑話給她聽，讓現場所有人聽了好傻眼，但沒想到婆婆竟然笑了，而且笑完後感覺好像真的有比較放鬆，接著張棋惠就在救護車上介紹自己跟家庭背景，還邀請婆婆腳傷好了之後到家鄉彰化遊玩，意外之下完成與未來婆婆的第一次見面。本集將於4月12日(三)晚上11點衛視中文台播出。