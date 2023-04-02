國民黨台北市信義、南松山區立委初選議題打得火熱，有意爭取的現任立委費鴻泰（左）、台北市議員徐巧芯（中）2日碰頭，兩陣營從前晚到今早數度更改拜票場所，仍在中崙市場狹路相逢。徐現場邀請費公開辯論，費不理會她繼續拜票。（黃世麒攝）

芯費大戰連假不停歇！徐巧芯拜票堵費鴻泰互尬 追問「這事」爆推擠尖叫倒地

國民黨台北市議員徐巧芯登記第七選區（信義、南松山）立委初選，對上現任立委費鴻泰，雙方上演「費芯大戰」，徐更喊出要進行辯論，甚至今（2）日在吳興市場、中崙市場要面對面詢問費辯論時間和地點，而追至中崙市場碰面後，費不僅沒有回答問題，甚至還轉頭持續拜票，雙方發生推擠，徐尖叫倒地。

徐巧芯2日原預計至吳興市場和永春市場掃街拜票，恰巧費鴻泰同一時間也在吳興市場，但受訪完後卻沒有進入吳興市場，反而轉至中崙市場，此時徐已在吳興市場中間定點發放環保袋，也隨即收拾文宣品轉戰中崙市場。

徐巧芯表示，在吳興市場就希望當面問費鴻泰能不能進行一場公開辯論，直接拿出行事曆確認時間、地點，讓信義、南松山選民知道雙方路線和主張的差異；而費在吳興市場門口受訪時，對於辯論表示歡迎，但不要有內戰題目，可他在受訪後並未進入吳興市場。

徐巧芯指出，因此她下一站來到中崙市場，看有沒有機會和費鴻泰見面，否則費的「歡迎」只是空口說白話，她認為辯論是君子之爭最好的方式，希望可以在電話民調4月16至18日之前進行。

至於兩人是不是從電影《猩球崛起》變成卡通《湯姆貓與傑利鼠》？徐巧芯笑說，兩人是黨內同事，應該不會發生這種事，來日方長相信有一天可以遇到，她也會很努力尋找費鴻泰，公開邀請進行君子之爭的辯論。

至於費鴻泰強調，按讚罷免徐巧芯粉專的人不是他，但到底是誰不可考，徐則反駁，怎麼會不可考？罷免粉專應該才開張沒多久，雖然不確定是誰按的讚，但肯定是費鴻泰辦公室擁有粉絲頁權限的人。

此時，徐巧芯在中崙市場尾端，費鴻泰則拜票至附近，徐巧芯也立即衝上前，雙方握手費還直呼「我好痛」，徐則笑說，「這樣就痛，那你怎麼在立法院打仗？」雙方開玩笑、握手後，一起喊出「槍口對外」，徐拿出手機追問辯論時間，費則直接轉身繼續拜票。

徐巧芯仍不斷追問辯論的時間，費鴻泰沒有停下腳步，甚至掃至市場尾端往回繼續掃街，徐也持續追問按讚罷免徐巧芯專頁一事，費則說這樣影響交通，下一秒徐驚聲尖叫跌到在地，大喊「不要擠、不要擠，不要推啦，幹嘛這樣子。」費仍繼續拜票，徐則沒有繼續堅持，返回受訪並定點發放文宣品。