國民黨台北市第7選區（南松山、信義）立委黨內初選，北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，競爭激烈，台北市長蔣萬安將出手協調。北市議員游淑慧反對蔣萬安介入協調，認為應專注市政，有意再戰港湖立委的國民黨副秘書長李彥秀今強調，蔣萬安是從政黨員，關心初選天經地義，關心不代表「喬事情」，不用過度解讀，蔣有多重角色，可以把很多事情做好。

蔣萬安派員致電費、徐，將親自和兩人談談，希望維持黨內和諧。瞄準國民黨北市第4選區（內湖、南港）立委初選的游淑慧以「應黨政分離」，反對蔣介入協調，因市議會下周開議，這段時間應專注市政，且她懷疑以蔣的個性很難會自願下去協調，「感覺是被架上去的」。

李彥秀今天在立法院國民黨團記者會後受訪表示，蔣萬安是從政黨員，關心整個初選的過程、關心黨的選舉，本來就是天經地義的事情，關心不代表「喬事情」，更何況整個初選的辦法，根據黨綱及選舉初選辦法，早就已經放在那邊，初選的方法也經過參選同志協調已經確定。

李彥秀認為，每個從政同事關心初選，無論關心區域立委的選舉、不分區如何產生、最後總統徵召是用什麼方式，其實這就是黨內的事情，大家關心天經地義。

她說，蔣萬安有多重角色，他上任100天，可以把市政做得很好，但蔣在家裡就是三個孩子的奶爸，天天換尿布，他都可以把很多事情做得很好，一切照黨的機制走，從政黨員每一個人關心黨的選舉，都是天經地義的事情、都是好事，不用過度解讀。

由於游淑慧表示相信李彥秀也不會堅持一定要黨員投票，對於是否願意採用全民調？李指出，會不會有其他候選人不知道，也還沒進入最後的協調，到最後協調的時後大家來做溝通，其實游淑慧跟她是老朋友，年齡也相近，而且都是女性，很多事情很好談，她喊話「我們最主要的對手其實是民進黨、是高嘉瑜，千萬不要因為黨內初選的裂痕，而讓民進黨偷笑、讓高嘉瑜偷笑，這都是我們不希望見到的」。

她說，一切都會在初選的過程進行協調，相信會有好結果，因為最後的登記也不一定只有她跟游淑慧，也有可能還有其他的候選人，尊重所有當時登記的人，最後再來做決定溝通。媒體追問，是否有可能變成芯費大戰2.0？李強調「絕對不會」。