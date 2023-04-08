【全程影音】費芯大戰郝龍斌力挺他！初選婉拒蔣萬安介入協調？ 費鴻泰回應了

【全程字幕】陪同拜票表態挺費鴻泰 郝龍斌讚「這句」：痛苦的選擇

國民黨台北市立委黨內初選上演「芯費大戰」，國民黨前副主席郝龍斌今天早上陪同立委費鴻泰到吳興商圈拜票，對於是否力挺費鴻泰？他直言費鴻泰、徐巧芯兩位都很優秀，「我必須承認這是一個很痛苦選擇」，可是他選擇支持費鴻泰。

郝龍斌說，他當台北市長時費鴻泰已經就是立委，市政上有給予非常多協助，包含選區改變、預算爭取、捷運動工，都有非常多的著力，所有人都會同意他的看法，費鴻泰絕對是立法院最有戰力的國民黨戰將之一，他今天在這，當然是對費鴻泰過去做立委的肯定，也感謝費鴻泰在他在做市長時，對市府的支持，希望費繼續在立法院展現戰力。

郝龍斌坦言，徐巧芯是國民黨後起之秀，也是國民黨的戰將，所以兩位都很優秀，可是在兩位中間他必須做選擇，「我必須承認這是一個很痛苦選擇，可是我選擇支持費鴻泰」。

對於黨內初選「37制度」，郝龍斌認為，制度是合理的，基本上黨員本來就要參與，要不然黨員只是做黨員，整個選舉過程中間，不讓他們表達意見， 也有說不過去的地方；另外國民黨的黨章選舉制度規定就是37制，包括自己在選市長時也是用70％民調、30％黨員投票，這是行之有年的規定，規定是合理的。