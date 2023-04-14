國民黨本月12日下午召開中常會，黨主席朱立倫與新北市長侯友宜互動熱絡，外界視侯極有可能代表藍營挑戰2024總統大位。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，只要侯友宜表態，必定會有一波慶祝行情。

鈕則勳昨（13）日在臉書撰文表示，侯友宜若是被徵召，至少有能拉抬聲勢及支持度的優勢。他強調，因為侯在新北市本就有政績，近期民調不佳是因為大選政治因素而非施政有問題！只要徵召一確定是侯，民調支持度勢必會有一波慶祝行情，屆時只要順勢且依序推出相關政策，支持度回穩或穩健走升，仍可期待。

另鈕則勳也指出，國民黨的縣市有三分之二，北部是侯自己的基本盤、且有北北基桃共同治理的默契，中部有盧秀燕的女力聯盟，而侯的本土性強，且出身中南部，比歷次的國民黨候選人更具備南部拓票的能力，在地方組織的部分仍然可以形成「地方包圍中央」的格局。

此外，侯友宜新北市長本身也極有優勢。鈕則勳認為，新北基本盤也能夠防堵新北出身的賴清德從北部突圍的機會，只要守住北部，並從南部多拿到比藍軍前幾次選舉更多的票，侯的勝率無疑就會更高。