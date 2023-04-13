2024總統大選競爭激烈，民進已黨確定由主席賴清德掛帥出征，而國民黨總統候選人以新北市長侯友宜尚未定調，但目前各界都相當看好新北市長侯友宜。對此，前立委郭正亮昨（12）日表示，相較於賴，侯友宜未來才是最有可能團結台灣的總統。

郭正亮在節目《下班瀚你聊》中指出，侯友宜在國民黨的民調就是比其他人高，依候選人的條件去判斷他的民調，這沒有必然性。郭強調，不能只分析候選人的條件，而不去分析其以前做過的事。侯友宜過去民調這麼高有兩個原因，一是有實打實的政績；二是侯友宜從來沒罵過人，這在政治人物中很罕見。

對於國際情勢，郭正亮則分析，只要美中關係在緩和，對侯友宜就非常有利，因為藍綠對中國的路線不會明確切開，侯友宜有空間可以伸縮，讓外界覺得跟中國不會再繼續緊張，台灣對中國大陸要整合出共同的立場，當然只有侯友宜辦的到，淺綠也會被吸過去。

對於上述說法，主持人黃暐瀚也提到，侯友宜是國民黨中非常本土的政治人物，民進黨會對他有包容感。

至於民進黨主席賴清德，郭正亮則分析，新潮流有兩個南霸天，但民進黨的官員幾乎都是陳菊系統出來，賴清德的人脈有很大的問題，是新潮流裡冰清玉潔的小孤鳥，且下面的人都是教授，沒有政治經驗。郭還提到，賴清德做事太狠，最明顯的例子，就是學倫案後更生人不能選黨公職，侯友宜絕對不可能做這種事，因此最有可能團結台灣總統還是侯友宜。

郭正亮最後總結，侯友宜每天都在說別人好話，政治不是看一個人口才、要看方方面面學經歷，且連中廣董事長趙少康都說侯沒有口才問題，「在群眾場的口才比大家想像得好，很有一套。」綜合以上優勢，郭正亮認為2024既能獲得中間選民認可，兩岸可以和緩，且能讓各方陣營都點頭的人只有侯友宜，只有侯友宜能團結台灣！