國民黨2024總統提名人選未定，國民黨主席朱立倫態度屢遭質疑，國民黨立委鄭麗文等人不斷喊話，應儘速徵召新北市長侯友宜再整合，國民黨主席朱立倫今在中常會上重申2次自己「忍辱負重」，並向黨內喊話，千千萬萬不要做親者痛、仇者快的事，不要幫綠媒製造話題畫面，並肯定侯友宜訪新加坡，從新北出發讓世界看到台灣。

朱立倫表示，上禮拜在常會上公開宣示，2024的選戰是一場民主對抗獨裁，和平對抗戰爭，繁榮對抗蕭條的一個選戰，到底要選擇民主、和平、繁榮，還是會讓台灣變成陷入獨裁，陷入民進黨可能造成的戰爭，最後造成整個經濟的蕭條，這是一個關鍵的時刻。

朱立倫指出，今天傍晚新北市長侯友宜將率隊訪問新加坡，這是從新北出發，讓世界看到台灣，這是一個非常好、非常重要的訪問，過程經過詳細規劃，結果一定會順利成功，昨天也看到鴻海創辦人郭台銘從日本回台，見到日本自民黨高層，國民黨都表示歡迎。

朱立倫說，台灣民眾黨主席柯文哲正在美國訪問，他們也希望柯文哲的訪問能順利成功，他們要讓全世界看到台灣在野的力量，而不是民進黨一黨獨裁的聲音，蓬勃的在野力量代表台灣民主的力量，同時要告訴全世界的朋友，台灣需要改變，台灣為了民主更深化、和平更繁榮，需要政黨輪替。

朱立倫認為，要贏得2024選戰，最重要的就是大家團結在一起，靠國民黨的力量絕對不夠，要靠團隊的力量，團結才是最重要的根本，在這個過程中，他們要爭取一切可以爭取的朋友，他要拜託所有國民黨內同志，他們要秉持這個決心，爭取最多朋友、化解所有敵人才能展現出最大的力量。

朱立倫重申，這個時候，千千萬萬不要做出「親者痛，仇者快」，不要幫著綠媒製造話題，不要幫著綠媒製造畫面，不是朋友就是敵人，只會造成失敗，只有更多的朋友，更少的敵人，我們才能夠勝選。

朱立倫強調，團結才能成功，在這個過程中，他不但堅定地無私無我，他也必須忍辱負重、忍辱負重，但他要告訴大家，拜託所有朋友多做對團結有益的事，少做製造敵人的事，大家一起努力團結勝選，最後勝利成功才會是他們的，為了台灣好，國民黨一定要贏。