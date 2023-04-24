勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這一期增加的家數不多、但人數多一點，主要是因為製造業有部分較大間業者實施。包括在電子資訊工業，有一家半導體相關業者，因終端需求疲弱，導致訂單減少，通報200多人實施無薪假，另金屬機電工業有一家工具機業者，在觀望一陣子之後，仍然不敵市況，通報實施160多人實施無薪假。

黃維琛指出，另外在支援服務業（旅行社）中，仍然有部分小型的旅行社，仍接續通報實施中，但也強調，拉長到每一個月來看通報實施的家數與人數，已經確定這個趨勢是向下。