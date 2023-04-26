臺中市經濟指標再奪冠！中央公布今年第一季各項經濟統計數據，臺中市累積奪得11項經濟指標冠軍，尤其去年營利事業家數年成長數超過7,000家，成績傲視全國，臺中市政府經濟發展局表示，這顯示新冠疫情解封後，百貨零售及餐飲等內需市場持續看好，臺中市已成為商家開店首選熱區。

臺中市經發局長張峯源表示，財政部每年公布前一年的營利事業稅籍家數，可一定程度反映城市經濟熱度，城市是否有人口紅利加持、建設完善或交通便利等，往往是吸引商家開店或企業設立據點的重要因素。

臺中市具備各項優勢，吸引人口持續移入，加上新冠疫情防疫解封後，國內外旅遊陸續開放、商業活動回歸正常，遞延補辦婚宴等商機，百貨零售、餐飲及旅遊業逐漸回復疫前榮景，臺中市111年營利事業家數，相較110年成長7,021家，成績傲視六都。

張局長說明，製造業雖受國際情勢動盪、訂單去庫存等因素影響，但在臺商持續回流、廠商增設智慧化產線趨勢下，臺中製造業持續蓬勃，最能彰顯企業擴廠動能的指標「投資台灣三大方案」核定家數，臺中廠商高達269家，始終穩坐全國第一。

此外，據經濟部工業局統計，自108年底至今年第一季，臺中市新登記工廠家數累計達4,160家，工廠業者更是把握工廠合法化最後機會，在經發局以專人輔導、法規宣導雙管齊下強力催件下，截至今年3月21日止，臺中市已提送工廠改善計畫計7,905件，卓越成效領先六都，展現臺中市力推工廠合法化決心與魄力。

經發局說，除營利事業銷售家數、工廠登記等指標外，此次公布奪冠經濟指標還包括第一季公司、商業指標，相較去年同期，商業登記家數成長4,138家、成長率3.32％，商業登記資本額成長9.76億元、公司登記家數也成長3,682家。

另外，據內政部資料顯示，今年截至2月，臺中核發建照樓地板面積93萬平方公尺、核發建照金額110億元，雙雙奪冠。民眾最關心的青年就業問題，根據行政院主計處調查，臺中去年青年失業率25至29歲為5.3％，較前年下降1％，六都最低。

經發局補充，臺中市近期屢傳招商捷報，包括捷運綠線市政府站（G9-1）由冠德建設得標、市31 BOT案由統一集團取得最優申請人、三井LaLaPort也將於5月16日全館開幕；各項重大建設明顯進展，臺中國際會展中心工程進度已達8成、巨蛋工程採購完成公開閱覽，在全球經濟遭遇逆風、經濟成長放緩之際，市府持續以「臺中富市三」政策強化經濟韌性，集結局處資源配合中央普發現金政策，活絡內需市場，持續挹注成長動能再創經濟佳績。（臺中市政府經濟發展局廣告）