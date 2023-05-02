距離端午佳節雖然還有一個多月，但已有許多餐飲名店提前促銷端午應景粽子！其中，精緻蔬食品牌「寬心園」主打超人氣的「紅藜松露杏鮑粽」，豐富且健康的餡料、清香而綿密的風味，深受消費者喜愛，許多企業主更把它當作端午節禮品，贈送客戶與親友。寬心園即日起推出早鳥預購價搶市，預估今年素粽銷量看增1成。

寬心園「紅藜松露杏鮑粽」曾獲媒體評選為2016年「百貨通路類素粽評比第一名」，與2019年「兩岸十大伴手禮」殊榮。看好疫後伴手禮市場需求量爆增且預算可望提高，因此，寬心園提早搶食這波疫後湧現的消費商機。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，自2016年開始，寬心園的廚師們特別在粽米中添加了熱門的超級食物「紅藜」，讓口感軟Q綿密的粽米多了紅藜的營養價值。2016年在媒體舉辦的粽子評比中獲得評審老師的讚賞，一舉摘下冠軍殊榮；2019年再獲得第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇所頒發的十大伴手禮獎項，成為素粽的代表品牌。

黃瓊瑩強調，很多人過端午節一定要回家吃媽媽親手包的粽子，可是上市已經16年的寬心園松露杏鮑粽不但擄獲很多阿公阿媽的心，還有一些老客人每年都要回來訂購松露杏鮑粽，因為對他們來說，「紅藜松露杏鮑粽不只是端午節的應景食品，也是他們與家人共同的美味記憶。」

黃瓊瑩說，由寬心園主廚親自監製的紅藜松露杏鮑粽，結合南部粽與北部粽做法，也就是先用義大利白松露油與添加了紅藜的長糯米拌炒出香氣，包入事先滷過的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸30分鐘，放涼後急速冷凍，以保留粽米的香氣及風味，「每顆粽子均需經過外觀、大小、重量的嚴格品檢才能入庫。」

寬心園紅藜松露杏鮑粽即日起開始預購，一盒6入原價980元，5月14日前預購，可享早鳥價現金81折優惠(799元/盒)，一次購買2盒只要1,560元(平均780元/盒)，使用信用卡/寬心卡85折(833元)優惠。