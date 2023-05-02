響應聯合國永續發展目標，台中市府2021年發表自願檢視報告，宣示城市永續發展目標，並訂出短期國際城市交流1年內要進行40次，台中市議員楊典忠指出，市府連續2年都未達到40次的目標，讓世界看到台中市「落漆」，要求檢討改進。

台中市副市長王育敏表示，短期目標項目未達成，主因前兩年都受到疫情影響，現在疫情解封，各局處將積極檢討與友好姊妹城市的交流。祕書處長謝佳蓁則說，將針對擬定目標的部分持續檢討。

楊典忠表示，針對聯合國（SDGs）第17項全球夥伴目標，也就是要建立多元夥伴關係、協力促進永續願景，台中市在2021年訂出1年40次交流的目標，但回顧前兩年，2021年交流次數僅23次、去年也只有27次，都與目標差距甚遠。

楊典忠說，台中市當時提出的自願檢視報告在全台20個縣市中脫穎而出，獲得「2022第十五屆台灣企業永續獎」白金級第一名，但再好的報告若沒有執行能力，是讓世界各國、各大城市看到台中市「落漆」，要求市府每年檢討改進，且每月應公開執行成效。