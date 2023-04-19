國民黨高雄市議員黃紹庭今(19)日向市黨部登記參選高雄市第六選區立委。黃紹庭透露，他走遍前新苓，也到鼓山、鹽埕傾聽市民想法，許多里長坦言「他們過得不好」，黃紹庭感嘆表示，從2016年至今，高雄所有立委都是民進黨籍，卻沒有哪位為南高雄真正帶來改變。

黃紹庭今在臉書指出，他從2006年至今，已在前金、新興、苓雅服務超過16年，這幾年看著民進黨從三席立委到現在「八仙過海」；看高鐵進駐左營，到現在南高雄滿街租售牌林立，「時間改變了許多事，只有南高雄的發展還困在10年前」。

黃紹庭透露，這陣子他走遍前新苓，也到鼓山、鹽埕傾聽市民朋友們的想法，許多里長都說他們過得不好，卻沒有一位勇於為他們發聲的立法委員，黃紹庭感嘆表示，2016年至今，高雄所有立委都是民進黨籍，卻沒有哪位為南高雄真正帶來改變。

黃紹庭提到，他多次針對高鐵進市區議題提出質詢，卻始終不被民進黨政府及陳其邁市府正視，交通部的可行性評估報告認定高鐵延伸至高雄市區可行，是有助於促進區域平衡的方案，卻不被看重、爭取，高雄人何其悲哀。黃紹庭強調，這是他挺身選立委的重要原因。