國民黨立委初選持續進行，台北市第四選區(內湖、南港)議員李彥秀、游淑慧皆登記參選，民進黨現任立委高嘉瑜爭取連任，但恐遇上深綠台派推出的參選人分票。媒體人黃揚明今( 25 日)指出，港湖是搖擺區，上屆民進黨是靠總統大選的優勢險勝，李彥秀初選勝出機會很大、也能與高嘉瑜一拚，但關鍵在於國民黨能否吸引到過去從未拿到的年輕選票。

黃揚明今在《大新聞大報卦》節目中指出，黨內初選競爭就最激烈的地方，通常是大選最容易勝出的地方，即游淑慧與李彥秀都認為，2024年港湖立委誰出戰都很有可能打敗高嘉瑜。而李彥秀在港湖知名度高、在地經營久，不管是黨員投票還是民調，勝出機會都非常大，對游淑慧而言是不可能的任務。

黃揚明提到，過去前立委蔡正元在港湖區勝選時差距都蠻大，反而是2016年李彥秀接棒後首次參選，對上民進黨禮讓的時任議員黃珊珊，只以 5 千多票險勝，2020則以 6千多票敗給高嘉瑜。

黃揚明指出，立委與總統大選綁在一起，像2020年港湖就是「搖擺區」，大選時蔡英文在台北市掀起浪潮、橫掃選票，李彥秀就是被淹沒的其中一人，其中最關鍵的就是年輕人，這是國民黨一直以來都拿不到的選票，在二選一時，年輕人不會願意投給李彥秀，這是國民黨的危機，而國民黨有沒有改變，就是接下來 2024 立委選戰的考驗。

黃揚明指出，作為在野黨，一定要攻擊對手，否則就會視為沒有戰力，但李彥秀也屬於傳統的國民黨打法，以陸戰、組織為主，所以游淑慧的說法也並非毫無道理。

黃揚明直言，就算深綠派人出戰，頂多拿到1萬票左右，但更大的問題在於，4年過去，年輕選民更多、長輩有些凋零，國民黨能不能突破過去的票倉，贏得年輕人的支持。

黃揚明分析，若 2020 年李彥秀敗選時拿到的11萬8千票能繼續穩拿，大選還是有勝出的可能，但選舉沒有永遠的鐵盤，如果選戰的策略不靈活、不展現出在野黨監督的實力，去吸引新的年輕選票，屆時對上高嘉瑜這種非典型的民進黨，恐怕還是一場苦戰。