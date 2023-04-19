2024年大選陸續起跑，總統候選人除了爭取自身勝選外，也要成為立委選戰的最強母雞。前台南市議員謝龍介在《風傳媒》節目「下班瀚你聊」斷言，只要新北市長侯友宜代表國民黨參選總統，就能獲得 3% 的自然本土票，連帶讓很多原本 64 盤的立委選區，變成 45% 比 55% 的局勢，屆時就能靠立委候選人的個人特質和努力成功翻盤。

謝龍介表示，有些特定的選區就是64開，對國民黨來說沒有逆轉的空間，但若是支持比例變成 45% 比55%，只要有 5% 的選民動搖就能夠逆轉勝選，要從 64 盤變成 45、55盤，其中最大的關鍵就是「總統候選人」。

新北市長侯友宜。（中時資料照）

「目前檯面上的人，唯一能夠在賴清德的手中，拿到 3% 自然本土票回來，就是侯友宜」，謝龍介斷言，自然本土票就是侯友宜完全不用努力，自然就會投給他的選民，而這 3% 的選票，換成其他任何人，自然而然永遠都拿不到，對於外界傳言侯友宜在南部沒有票，他也笑道「正好相反」。

謝龍介認為，能夠突破 3% 的本土票，就能讓很多原本 64 開的立委選區，從沒得拚變成有得拚，當侯友宜是候選人的時候，這些選票就會很自然的正常回歸。

謝龍介表示， 2008年馬英九參選時他也選過立委，雖然總統票如秋風掃落葉，但在南部的票數並不漂亮，台南也沒有贏，再到2012 年、2016 年，國民黨在台南、高雄幾乎一席立委都沒有。他指出，連馬英九參選，在特定的選區就是64盤，無法逆轉，但若是 45%、55% 的局勢，就有機會靠立委候選人的打拼和個人特質一舉翻盤。