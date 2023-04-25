交通部規劃「促進公共運輸使用方案」，北、中、南3個生活圈月票預計7月上路，200億元經費實施到2025年底，新北市長侯友宜昨質疑200億元補貼一定不夠，呼籲重新進行財務試算。行政院副院長鄭文燦今回應，現在最重要的是先將月票上路，讓民眾覺得方便、好用；交通部長王國材則說，若成效良好，未來可以讓政策延續。

北北基桃推1200元月票，旅客可使用捷運、公車、公共自行車、台鐵、國道客運；中彰投苗推區域市民699元、非市民999元月票，可使用台鐵、捷運、公車、公路客運、公共自行車；南高屏推999元月票，可使用各種公共運輸。

鄭文燦今受訪時說，促進公共運輸使用有多重功效，要實現平價公共運輸、降低上班族負擔，也推動交通低碳，同時讓首都生活圈的交通壓力能夠紓解，後續會檢討預算是否充足。他強調，現在最重要的事情是要上路，讓大家覺得方便、好用。

王國材表示，過去營運跟月票都是地方政府負責，這次用特別預算200億補助月票，以後如果做得好，可以延續來做。現在最重要課題是大家一定要在6月30日以前把票證系統改好，交通部這邊包括台鐵、國道客運都要進行整合，也請地方對公車、捷運、YouBike等趕快進行更改，大家一起努力把量能衝起來。