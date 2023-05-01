新北市長侯友宜參加桃園龍岡米干節，跨足外縣市受民眾熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)

新北市長侯友宜參加桃園龍岡米干節，跨足外縣市受民眾熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)

桃園市龍岡米干節今晚舉辦外國使節之夜暨閉幕式，新北市長侯友宜受邀前往，與桃園市長張善政兩人同台，他說擔任桃園警局長時期龍岡有他最難忘的美食與回憶，他也參與火把節點火儀式並與滇緬姑娘開心跳舞，跨足外縣市近距離與民眾接觸，受到熱情歡迎。

侯友宜與張善政參與活動，與張善政進入會場，沿途喝下由滇緬姑娘送上的迎賓酒，現場民眾也爭相拍照，短短500公尺不到路程，走了超過10分鐘，也讓一旁的外國使節見識到他的個人魅力。他在台上致詞時也說，龍岡是他在20多年前擔任桃園警察局長最懷念的地方，因為有異國風情和美食，平常很少回家，過年過節太太來找他，就會到龍岡地區一起吃美食，這是家庭最幸福時光，台下民眾認同聽了頻頻點頭，給予熱烈掌聲。

侯友宜也向張善政開玩笑，說龍岡米干節最後一天閉幕式才邀請他來太晚了，以後新北市舉辦潑水節等活動，一定第一天就邀請張善政來，而且歡迎天天都來，讓台下觀眾笑成一團。

接受媒體採訪時侯友宜表示，面對國家未來挑戰，其實他最在乎的是內政是否能振衰起敝，國際詭譎情勢兩岸能不能穩定下來，能不能讓國家永續安定繁榮才是心願，且不管民調高低與否，最重要的要努力保護國家，要愛台灣這塊土地人民。

針對外界關心的能源議題，對於是否要重啟核四，他認為，中央政府面對能源配比要有長期友善的規畫，最重要讓民眾不缺電，這才是最主要問題，如何在能源配比中有效改善不缺電，以及友善把所有設備與設施做好完整規劃，這是中央政府更應該挑起的責任。