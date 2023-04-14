國民黨新北市立委第十一選區初選內戰，4連霸新北市議員劉哲彰欲挑戰7連霸現任立羅明才，初選將包含電話民調與黨員投票，民調日期從19日至21日晚間6時30分至10時。羅明才16日將與前高雄市長韓國瑜合體，劉哲彰則找來中廣董事長趙少康錄製推薦影片，雙方較勁意味濃厚。

劉哲彰喊出「世代交替」的口號堅持投入立委初選，挑戰現任立委羅明才，為地方投下震撼彈，國民黨也確定初選辦法，初選將包含電話民調與黨員投票，「民調占7成，黨員投票占3」。電話民調日期從19日至21日晚上6時30分至10時，22日黨員投票，完成投票後會連同民調數字公布初選結果。

初選倒數，羅明才、劉哲彰各自找大咖站台拉抬聲量，其中羅明才宣布將在16日舉辦「羅明才康乃馨感恩之夜」，邀前高雄市長韓國瑜、前台南市議員謝龍介及前國民黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋站台。

羅明才喊出「最後一戰」的口號，強調世代交替是趨勢，提攜後輩是應該的，這次新店區域立委選舉將是自己的最後一戰，2024大選很重要，需要「團結一切可以團結的力量」，贏得勝選，重返執政。

劉哲彰12日推出趙少康的拜票影片，影片中趙少康盛讚劉哲彰敢衝敢拚，資歷豐富且問政犀利，服務更好口碑，強化自己身為戰鬥藍的標籤，並重申青年接棒。