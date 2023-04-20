新北市淡水區淡海路一處民宅昨(19日)晚傳出惡火，疑似深夜神桌起火導致火勢迅速蔓延，造成8口之家逃生不及全部受困火場，最終釀成4人死亡的悲劇；新北市消防局呼籲，面臨火災時，須牢記「小火快逃、大火關門」，另外家中應裝設住警器，才能在第一時間預警火警發生。

這起火警發生在昨日晚間11時許，住該棟民宅3樓、約40坪左右的空間住著陳婦、長女以及次子等8口，當晚疑似因放在客廳的神桌發生電線走火，使整個客廳陷入火海，由於深夜多數家人已入眠，等到發現時已受困火場，最終釀成4死4傷的悲劇，

新北市第三消防大隊大隊長陳志德呼籲，若家中發生火災，記得避難逃生要領為「小火快逃、大火關門」，使用低姿勢逃生且方向記得為火場的相對位置處，立即將房門關上並使用毛巾或衣物將門縫塞緊別讓濃煙進入，於窗戶邊向外大聲求救並等待消防人員救援。

他指出，另外家中應裝設住警器，能有效於第一時間預警火災的發生，提醒民眾立即反應執行初期滅火及避難逃生之動作。