新北37歲徐姓男子在今(26日)凌晨被其母發現在臥房內身亡，警方獲報趕抵現場後，發現死者的太陽穴中彈，除了在現場發現一把改造手槍外，還在衣櫥內找到另把改造手槍一把及子彈5顆，疑似死者舉槍自戕，目前警方仍持續釐清案情中。

26日凌晨5時18分許，徐男母親下班返家後，赫然發現徐男在臥室以已成冰冷屍體，她強忍悲痛向警方報案；淡水警方獲報趕抵現場展開調查，發現初步勘查現場並無打鬥跡象，身體外觀無外傷，房屋門未遭破壞，無入侵情形。

另外死者的槍傷是由右側太陽穴進入，且案發現場遺留有一把改造手槍及2顆空彈殼、2顆未擊發的子彈，房間衣櫃內還發現另把改造手槍一把及子彈5顆，目前皆已交由新北警鑑識中心採證。

據了解，徐男有毒品、妨害自由及槍砲前科，2年前與妻子離婚後到淡水北新路的住處與56歲母親同住，曾於工地打零工，近月失業在家。

後續警方將在周邊訪查、調閱監視錄影器，並報驗釐清彈道確切死因，也將持續清查槍枝來源。

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