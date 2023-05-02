5月最重要的母親節即將到來，淡水古蹟博物館13日下午將在淡水海關碼頭洋樓2樓，舉辦母親節活動「淡古大聲說愛」，參加者可拿特製版的大聲公，在大家面前勇敢喊出對媽媽的愛，每人限時10秒，媽媽現場表示滿意後，即可獲得限量禮物，限量50組要喊要快。

除了在特別開放的海關碼頭洋樓2樓大聲喊出對媽媽的愛外，淡古博也舉辦多個活動讓媽媽放風、孩子放電，其中與深耕淡水多年的劇團「身聲劇場」合作，13日下午4時至5時45分在淡水海關碼頭舉辦「Capoeira巴西夏日街頭卡波」，由來自巴西的Mestre Bola領銜，與劇團演員帶來融合舞蹈、音樂、運動、武術的巴西戰舞，精彩可期。

另外14日下午2時至3時在積木共和國推出「親子巴西戰舞體驗課」，由台灣卡波耶拉協會榮譽理事長張惟堯親自擔任老師，課程安排體驗異國身體文化外，也會進行身體協調與整合力，挑戰信心與膽量，活動限量40位國小學童參與。

淡水古蹟博物館表示，今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，特別推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，每個月將推出各種不同型態的體驗活動，讓大眾用不同視角重新認識新北淡水的古蹟。目前已在得忌利士洋行推出最新的常設展「淡水古蹟微型博物館」及甫整修完工的滬尾小學校禮堂，期間也陸續規劃節慶活動，推薦喜歡古蹟文化藝術愛好者踴躍參與。