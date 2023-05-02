八里槍擊案槍手移送火氣大 飆罵髒話想跟媒體「輸贏」

新北市八里區4月30日發生槍擊案，受害人王姓男子疑似與友人張男與胡男積怨已久，且還欠對方2萬元賭債未還，遭連開2槍警告；蘆洲警方依序將張男主嫌與胡姓槍手逮捕，其中胡姓槍手今(2日)遭移送時不改囂張氣焰，不僅飆罵現場記者，途中不慎遭攝影機撞到頭還爆粗口嗆聲，一度面露凶光、不願上警車要跟攝影師「輸贏」，但最後仍被4名壯碩刑警押上警車移送法辦。

35歲王男4月30日與友人從位在八里中山路住處離開時，剛步出大門即遭胡男連開2槍，造成王男左大腿遭流彈擦傷，而胡男犯案後搭乘主嫌張男所駕駛的銀色汽車逃逸。

蘆洲警方組成專案小組擴大偵辦，昨日凌晨先在新北淡水逮捕張姓主嫌，接著今日早上在台北市劍潭捷運站逮捕在逃的胡姓槍手，全案依殺人未遂、竊盜及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

不過胡男被捕後氣焰仍是相當囂張，被移送時面對記者提問，竟直接飆罵對方，後遭移送時不慎被電視台的攝影機敲到頭後，情緒失控沿途飆粗口嗆聲，最後更不願上警車，試圖找現場的攝影師「輸贏」，但仍被4名刑警押上警車移送法辦。