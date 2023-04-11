「金曲歌王」蕭敬騰10日受邀至新加坡《紅星大獎 2023》擔任演出嘉賓及頒獎人，他特別提前到新加坡練團彩排，更分享一下機的第一個行程就是和同事一起回味記憶中的美食，短短幾天內嚐遍了黑胡椒蟹、炒粿條、綠蛋糕...等，也抽空去觀賞他喜歡的 Jazz 表演。此行，他更以「蕭總」身分參與「署茗職茶 At Tea」新加坡店開幕兩週年的慶祝派對，並帶著品牌吉祥物「甜心兔」亮相。

蕭敬騰到「署茗職茶 At Tea」新加坡店參與慶祝派對，與粉絲近距離互動。（華納音樂提供）

睽違3年，蕭敬騰受邀登上新加坡《紅星大獎 2023》舞台，他表示相當想念許久不見的歌迷，此次也準備了經典歌單〈皮囊〉、〈王妃〉、〈只能想念你〉、〈好想對你說〉共4首曲目，充滿爆發力的演出讓樂迷尖叫聲不斷，台下的藝人朋友們也獻上綿綿不絕的掌聲。

蕭敬騰擔任新加坡《紅星大獎 2023》演出嘉賓及頒獎人。（華納音樂提供）

當蕭敬騰在準備唱〈只能想念你〉時，他更忍不住對台下的觀眾喊道：「想念你們！」甚至在演出〈好想對你說〉時，突然從吉他手身上接過了吉他，並展現了一段帥氣的電吉他獨奏，最後瀟灑的將吉他拋給吉他手，並向觀眾揮手宣告結束演出，精彩的演出後獲得熱烈回饋，許多歌迷紛紛留言許願蕭敬騰能在新加坡舉辦演唱會，他也笑說：「大家可以好好期待！」

蕭敬騰擔任新加坡《紅星大獎 2023》演出嘉賓及頒獎人。（華納音樂提供）

提到此次參與《紅星大獎 2023》，蕭敬騰表示，自己在樂壇遇到相當多優秀的新加坡音樂人，他最早的專輯即是由來自新加坡的李偲菘、李偉菘老師所製作，他合作多年的 KEN C 老師也是來自新加坡，此外，他也透露最早買的 CD 是來自新加坡的天后孫燕姿的專輯，表示與新加坡的緣分、連結都很深。他也提到今年將會推出籌備已久的新專輯，他笑說：「一切都在計畫中了，但時間真的不好說。」今年除了要多陪家人、朋友、毛小孩，最主要會投入比較多的時間在籌備新的專輯跟演唱會當中。

蕭敬騰帶著「甜心兔」一起亮相，象徵品牌堅持不放棄，致力於做好茶的精神。（華納音樂提供）

此行，蕭敬騰也特別抽空到「署茗職茶 At Tea」新加坡店參與開店兩週年的慶祝派對，並化身店長與粉絲近距離互動。他宣布品牌全新吉祥物「甜心兔」、限定飲品和精品茶系列等多項驚喜。而「署茗職茶 At Tea」在新加坡兩年就展店 5 間分店，隨著在海外展店的好口碑，同時宣布品牌啟動體驗升級計劃，包含「健康減糖」、「綠色生活」和「會員體驗」，期望讓消費者享受美味的同時也能照顧健康與環境，也是蕭敬騰對品牌經營的用心。