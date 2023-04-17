為補足雞蛋缺口，農委會開放新加坡等國專案進口，新加坡前兩大雞蛋農場首度向台灣出口生鮮殼蛋及液蛋，預計月底前可運抵，不僅有助拓展雙邊貿易，也減輕台灣缺蛋壓力。

行政院農業委員會之前表示，除了原本開放的美國、日本及澳洲，也專案開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等國的雞蛋進口，鼓勵並協助業者自行進口，以補足加工與消費缺口。

進口雞蛋抵台解蛋荒之際，新加坡最大雞蛋農場、周氏農業公司經營的農場將出口生鮮殼蛋到台灣。業者接受中央社記者訪問表示，台灣客戶已確定進口2貨櫃（約60萬顆）的雞蛋，預計4月底前陸續抵台。

業者說，目標是希望一共出口4個貨櫃，約120萬顆蛋。

新加坡另一家本土農場則是出口冷凍液蛋到台灣。根據駐新加坡代表處提供的資料，這家農場出口8.3公噸的液蛋給台灣食品業者，相當於18萬顆雞蛋左右。

駐新加坡代表梁國新表示，新加坡出口生鮮雞蛋、液蛋到台灣不僅有助拓展雙邊貿易，還能減輕台灣目前用蛋需求壓力。

梁國新說，雖然新加坡是城市國家，沒有大規模的養雞業，但星國為自由經濟體，有業者出口雞蛋、也有業者從國外進口雞蛋，可看出「供應鏈自由化讓貿易可能性增加」。

另一方面，台灣與新加坡在2013年簽訂「台星經濟夥伴協定」，梁國新表示，依協定，台、星本土農場生產的雞蛋貿易互為零關稅，這對新加坡雞蛋外銷台灣而言是很大利基。一般情況下，台灣的雞蛋進口關稅為30%。

他也認為，出口液蛋到台灣是未來可努力的方向，液蛋對餐館、食品加工廠來說，使用很方便。

新加坡目前共有3家雞蛋農場，雞蛋產量約能滿足當地3成需求，其餘7成仍仰賴進口。為實現「30．30願景」，2030年前當地生產農產品能滿足星國民眾30%的營養需求，新加坡除了提升國內雞蛋產量，也不斷擴大進口來源。

周氏農業表示，目前生產的雞蛋仍以供應新加坡國內需求為主，這次出口到台灣是希望對「蛋荒情況出一點力」。這批雞蛋預計將在台灣的超市、超商等通路銷售。

周氏農業持續出口雞蛋到香港，業者說，若未來同樣有機會定期出口到台灣，將是好的方向。