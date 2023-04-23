新北市長侯友宜22日結束訪星之旅返台，媒體人韋安評論，侯選擇與中華民國在地緣政治中位置相似的新加坡為出訪首地，以行動力展現出實用主義的國際觀，還能見到總理李顯龍接班人，可見這次訪星早就低調安排中，而非臨時起意。侯友宜可以忍而不發，但會後發制人，出手時一招就能取信於民，證明他準備好了。更重要的是，侯這次展現出戰略定力和能力，讓台灣人看到侯友宜已是能為台灣帶來和平的最牢靠人選。

「糗了！又讓對手傻眼。侯友宜一出招就能取信於民！」韋安22日在臉書發文表示，一堆民代和名嘴，幾個月來都「黑」侯友宜沒有國際觀。侯出訪新加坡，也被酸成是「小弟頂罪，大哥避風頭（搓湯圓）」，結果完全被這兩天的事實打臉，讓這些人的信用破產，智商被質疑。

韋安指出，侯友宜21日在新加坡見了國家發展部部長李智陞，22日又見總理李顯龍接班人、現在的副總理黃循財。可見這次新加坡之行，早就低調安排中，而非臨時起意為了「避風頭」，難道星國高官也是侯友宜的「兄弟或小弟」，隨隨便便想見就見，來配合侯去「避風頭」？

韋安強調，選擇與中華民國在地緣政治中位置相似，卻能夾縫中左右逢源，自主求生的新加坡為出訪首地。侯友宜以行動力，展現出實用主義的國際觀，和對外交領域用心潛學而來大謀略。侯友宜可以忍而不發，但會後發制人，出手時「一招」就能取信於民，證明他「準備好了」。也讓對手幾個月來的抹黑、污名化都成了泡影，誠信破產，繼續越黑侯，越會鬧大笑話。

韋安直言，更重要的，侯友宜這次的新加坡之行，展現出有戰略定力和能力，務實地去推動，他一直強調的區域穩定及和平。也讓台灣人看到，侯友宜已是2024有智慧和能力，為台灣帶來「兩岸和平、國家太平」的最牢靠的人選。