還記得童話故事愛麗絲夢遊仙境中的兔子嗎？在未來藝術卡車特技團創化下，22日晚間一場精彩絕倫的「愛麗pu的奇境夢遊」在中寮國中展開，中寮村長李慶忠、立委蔡培慧一起和數百位大人小孩度過歡樂的周末夜晚。

這場活動是蔡培慧結合紙風車文教基金會共同邀請未來藝術卡車台灣特技團以「愛麗pu的奇境夢遊」為主題，以精彩的特技表演用小孩子的童話故事，輕鬆讓兒童獲得文化藝術刺激，蔡培慧感謝當年921震災基金會的好伙伴李慶忠安排紙風車列車可以到中寮國中演出。

蔡培慧表示，自己是偏鄉長大的孩子，從小最羨慕的就是外縣市的學生能夠有很多藝術活動可以參加，因此現在有能力可以回饋家鄉，一定要引進戲劇表演讓孩子不用到外縣市就能有一場又一場精彩的藝術饗宴，也因此她連年邀請紙風車到南投，從2016迄今已超過10場，希望透過輕鬆歡樂的戲劇表演，讓兒童輕鬆得到文化刺激。

藝術表演從內容、舞台燈光、服裝道具等等，皆可實際讓孩子有所收穫，在豐富的張力堆疊下更是能讓小朋友輕鬆得到文化刺激，創造啟蒙機會。她希望藉由表演文化的可近性，讓南投的孩子不必跑到外縣市就能欣賞戲劇饗宴，為童年留下一個美好回憶外，也藉此豐富南投縣的親子交流活動。