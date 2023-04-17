今（17）日上午，A股市值一哥的位子發生變動，中國移動最新市值超越貴州茅台，成A股市值最大公司。截至發稿時，中國移動以2.19兆元（人民幣，下同）的總市值略超越貴州茅台2.18兆元的總市值。

綜合陸媒報導，此前在3月，在數位經濟、人工智慧熱潮下，中國移動總市值一度超越2兆元，並逼近貴州茅台，但隨後股價有所調整。伴隨著近期中國移動股價的再度上漲，以及貴州茅台股價的階段性調整，4月17日，中國移動首度坐上A股市值榜第一的寶座。

回顧A股歷史，近10年來，由中國石油、中國工商銀行、貴州茅台輪番上坐總市值第一的寶座。2019年貴州茅台股價破千，隨後總市值超過中國石油，並在2020年超過中國工商銀行成為總市值第一股，隨後一直稱霸至今。

據中國移動發布2022年報顯示，中國移動2022年業績表現亮眼，營收逼近兆元：2022年實現營收9373億元，年增10.5％；股東應占利潤為1255億元，年增8％。