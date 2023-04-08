阿妹站上懸吊高台演出嗨翻全場。（聲動娛樂提供）

張惠妹今晚繼續在高雄巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）今（8日）在高雄巨蛋進行第6場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，尾聲快歌橋段超過半小時不間斷，而去年台北場因疫情取消在1樓觀眾席上方懸吊高台演出的這段節目，此次高雄10場滿血復活，阿妹化身搖滾女王，登上吊台嗨唱〈跳進來〉、〈薇多莉亞的秘密〉等歌，現場瞬變大型派對，全場1.2萬人手舞足蹈，氣氛爆棚。

阿妹登場一句「高雄在哪裡？全場站起來」，瞬間引爆歌迷情緒，一連串膾炙人口歌曲後，她開心打招呼：「休息了2天我覺得我還可以，你們ok嗎？」隨後表示在網路上看到歌迷留言，指散場時很多觀眾因參與演唱會太嗨，最後都是扶著欄杆走出去，阿妹直呼：「100分！表示很盡興，我用盡全力，你們也用盡全力。」

阿妹上月底開唱前就南下住在高雄，至今半個月已有「定居」的感覺，今在台上幽默說「乾脆住這好了，固定每個週末開唱」，全場歡呼聲不斷；看到有歌迷穿上自製的天后演唱會服裝，阿妹直誇：「你的比較漂亮耶。」還有人高舉寫著「今天生日」的手牌，阿妹索性問：「有沒人人今天生日？」接著清唱「happy birthday to you」，暖心獻上祝福。