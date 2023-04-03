文廷（後排左起）、佳辰、祖安、煥鈞、哲言（前排左起）、有翔互相爆料。（CBOOK提供）

Ozone擁有超高人氣。（CBOOK提供）

Ozone在夏和熙主持的網路節目《名人說生活》接受拷問，團員間無情爆料哲言最常睡過頭，結果他反駁又帶點挑釁的語氣說：「這真的很不應該！但我今天第一個到，我覺得因為自己年紀最小，需要為團隊付出比較多，所以相對性的呢，會比較累。」樂觀的哲言，總給隊員帶來正能量，這讓夏和熙忍不住好奇問他有沒有心情不好過？他笑說，真的沒有，在大家面前都沒有不開心過。

談到擁有高人氣後，有感覺生活上的不一樣嗎？佳辰認為以前在《原子少年》的時候，會因為嚴格的老師、事物督促自己變得更好，「但出道後，就變成所有的東西，都要我們自己鞭策自己，很像我們現階段的新課題」；祖安則將這段時間的改變以「像高中畢業，大學沒有人管」來形容。

有趣的是，文廷是大家公認的「團欺」，他欣然接受這樣的說法，「開心、難過、憤怒、悲傷等各種情緒，都是我們自己的，需要接受。但真的有受不了的時候可能會冥想，沒有啦，真的消化不了的時候，就會找大家一起聊聊這樣。」煥鈞補充：「他通常會說沒事，然就就默默地離開這樣。」文廷更妙喻：「我會跟宇宙連結，當你相信自己的時候，全世界都會幫你。」

Ozone將於4月15、16日在台北流行音樂中心舉辦《One And Only》演唱會，佳辰感性表示，「其實真的很感謝大家的支持，因為有你們，我們才能站上這個舞台，開屬於我們自己的演唱會。」文廷也說，看到粉絲們也正如火如荼地準備著應援，就覺得很感動，「我們一定會精進自己，帶給你們好的演出的」。Ozone演唱會一開賣就秒殺，讓佳辰自信的許下目標：「希望10年後可以到大巨蛋開演唱會。」煥鈞則展現十足的企圖心：「我們希望不只是台灣，在海外也是活躍的。」