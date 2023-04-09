美國樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）與英國男星喬歐文（Joe Alwyn）傳出6年情斷，不僅是女方出道以來最穩定的戀情，還好幾度傳出結婚喜訊。如今卻有知情人士透露，兩人已在好幾星期前分手，協議過程十分和平並無爭吵，但目前都未獲得雙方回應證實。

據《今夜娛樂》（Entertainment Tonight）報導，有知情人士透露，目前正在進行美國巡演的泰勒絲，已在幾周前與喬歐文協議分手，過程無爭吵相當和平，他更指出，「這就是為什麼喬歐文沒有出現在巡演的現場。」，而根據《Page Six》報導，原來兩人分手沒有第三人，而是感情變淡因而和平分手。

EXCLUSIVE: Taylor Swift and Joe Alwyn have broken up, ET has learned.



The couple split a few weeks ago, which is why Joe has not attended the Eras Tour. pic.twitter.com/DAqnGkRV8X — Entertainment Tonight (@etnow) April 8, 2023

而泰勒絲與喬歐文在2016年的「Met Gala」上相識，並在幾個月後開始約會，過程相當低調，直到2017年戀情才曝光。兩人的感情非常穩定，甚至在去年傳出祕婚的消息，但只得到男方的曖昧回應：「就算是真的，我也不會公開。」

事實上，泰勒斯曾與「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）交往，但戀情在3個月後就告吹，湯姆事後在受訪坦承，因為女方太紅，走到哪都會被跟拍，讓他覺得沒有隱私才分手，於是有人猜測泰勒斯因此才轉為低調。不過，目前雙方都還未證實，讓許多粉絲也不願相信。