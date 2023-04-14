每個人對待感情的態度不同，有些人喜歡高調放閃，恨不得全世界知道；有些人低調以對，不喜歡讓別人了解自己的感情世界。《小鐵星座》運勢專欄指出，天蠍座、處女座、摩羯座喜歡談地下戀情，他們認為如此一來，會讓彼此關係更加穩固。

▍天蠍座：

天蠍座對待感情的比較內斂神秘，他們不喜歡朋友知道太多事情，所以通常會選擇在私底下和戀人談情說愛。只要認定對方就會愛一輩子，但這種決心更喜歡通過行動讓戀人慢慢體會，高調放閃不是他們慣用的招數。

▍處女座：

處女座重視絕對的愛情，他們不允許別人批評自己的感情，和戀人在一起的過程中更願意踏實的對對方好，雖然相處上少了轟轟烈烈，但多了相互扶持，而自然的外在表現也就顯得低調。

▍摩羯座：

摩羯座本身就比較保守，不喜歡到處張揚，也不會有一些貼心舉動，雖然心中有想法，但他們更願意用行動來表達自己的愛意，看似古板不懂浪漫的他們，其實這就是他們愛一個人最在乎的方式。