每個人的交友方式都不一樣，有些人會非常熱情地和朋友聯絡，每天都要和對方聊天、談心，但也有人個性比較被動，除非朋友來找他們，否則他們不會主動和對方聯絡。大陸命理專欄「星座上上簽」分享，天蠍座、巨蟹座和水瓶座的人經營感情超被動，很少主動聯絡朋友。

▎天蠍座

天蠍座也會怕寂寞，獨處時反而容易讓他們想太多、傷心難過，然而他們早已習慣這種孤獨感，因為天蠍座對於一段關係容易缺乏安全感，所以比起一個人，他們更害怕被傷害，所以很少會主動聯絡人，因為他們擔心只是自己一廂情願，害怕感受到對方的忽視與冷漠。

▎巨蟹座

巨蟹座的個性敏感且膽小，一個人的時候反而最能讓他們感到自在，因此大多數的巨蟹座都很宅，喜歡待在讓自己有安全感的空間，外出社交、與人相處都讓他們覺得疲憊和害怕，因此會盡可能遠離人群，卻也造成惡性循環，很多心情都只會藏在內心深處，就算想念某人也不會說出口。

▎水瓶座

水瓶座的思維邏輯和一般人不太一樣，因此大家會覺得他們捉摸不透，很難和他們產生共鳴，因此水瓶座難以找到在精神上能相互理解的朋友或伴侶，他們也不在意孤獨，只是默默地等待屬於自己的緣分到來，他們不希望和這個讓自己格格不入的世界妥協，所以選擇躲藏起來。