在人生的道路上，並非每個人都能一帆風順，而在成功以前總會面臨一些難題，唯有面對克服才能實現理想，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、獅子座、天蠍座一旦確認了目標便會努力實現，即使路上布滿荊棘也會勇往直前，同時修煉出強大內心，成為最後的勝利者。

▍摩羯座

摩羯座對於成功有強烈的企圖心，為了實現遠大的理想，總是對自己「下得了狠手」，無論何時何地都能吃苦耐勞、勤勉上進，為了就是在人生道路上修煉強大的內心，且遇到困難時能泰然自若，當然，論起這過程中的抗壓能力，蠻能隱忍的摩羯座是很強的。

▍獅子座

獅子座自尊心強，看重面子，對自己的要求總是只許成功不許失敗，不給自己留任何退路。一旦確認了目標，便會不顧一切勇往直前，為了就是讓自己更加茁壯，成為獨當一面的贏家。

▍天蠍座

天蠍座在人前總是表現得非常堅強，但其實這背後吃多少苦自己最清楚，而他們習慣把脆弱的一面藏在內心最深處。為了達到目的，天蠍座會咬緊牙關，一切困難哪怕逼迫自己也要去從容應對，久而久之就修煉出強大的內心，成為獨當一面的贏家。