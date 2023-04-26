TRAE YOUNG FROM THE LOGO. HAWKS TAKE LEAD 😱😱😱 pic.twitter.com/04t1qhiImy — Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2023

陷入系列賽1勝3負的老鷹，對決「綠衫軍」塞爾提克的G5面臨背水一戰，老鷹在大半時間處於落後下急起直追，靠著明星後衛崔楊（Trae Young）讀秒階段砍進大號三分球，加上全場貢獻38分、13助攻雙十數據，率領老鷹客場以119比117擊敗綠軍，成功將戰線延長到G6。

老鷹另一主力後衛穆雷（Dejounte Murray）遭禁賽，不過首節打得仍是來勁，暫以30比27領先，身為綠軍絕對主力的塔圖（Jayson Tatum）手感冰冷，首節僅有4分進帳，幸好隊友適時頂上得分重擔，傑倫布朗（Jaylen Brown）半場爆砍23分、布羅格登（Malcolm Brogdon）貢獻10分，綠衫軍打完半場反倒取得66比58領先。

下半場開打，綠軍仍維持10分左右穩定領先，崔楊則是得分助攻樣樣來，第3節還沒打完就取得雙十演出，末節綠衫軍得分當機，加上塔圖、史馬特（Marcus Smart）連續失誤，崔楊連續砍下9分將比數逆轉，儘管羅伯特威廉斯（Robert Williams III）灌籃、懷特（Derrick White）兩罰全中，綠軍兩度再逆轉超前，末節手感火燙的崔楊扮演致勝英雄，在拿手的三分線外一大步距離投進關鍵一擊殺死比賽，帶領老鷹以2分差險勝綠衫軍。

老鷹將系列賽比分扳成2勝3負，G6將回到主場作戰。老鷹柯林斯（John Collins）拿下22分，波格丹波達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）18分、6籃板及5助攻。傑倫布朗轟下全場最高35分，不過塔圖只有22投8中拿下19分，三分線外更是僅11投1中的慘淡命中率。